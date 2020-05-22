В Крыму пресекли мошенническую деятельность в сфере недвижимости

Аферисты пытались присвоить давно неиспользующиеся помещения и участки.

В Крыму правоохранительные органы пресекли незаконную схему в сфере недвижимости. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что мошенники решили, что если объектами недвижимости давно никто не пользуется, то можно попытаться их присвоить себе. Согласно предварительным сведениям, в период с 2021 по 2023 год злоумышленники искали в Феодосии и Симферополе жилые помещения, а также земельные участки, которые длительное время не использовались. Затем при помощи поддельных документов аферисты оформляли договоры купли-продажи для приобретения права собственности на них.

Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей. С целью возмещения причиненного ущерба на имущество задержанных наложен арест. пресс-служба МВД по региону

В настоящее время подозреваемые пойманы. В ходе обыска оперативниками изъяты компьютерные носители информации, мобильные устройства, документы. Один из фигурантов расследования может быть также причастен к совершению крупной кражи. В отношении злоумышленников ведутся уголовные дела по статьям 158 и 159 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа