В Астрахани полицейские установили женщину, осквернившую святыни православного собора

Фигурантка расследования поймана по горячим следам.

На территории Астрахани российские правоохранительные органы установили женщину, осквернившую святыни из местного православного собора. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы регионального управления полиции в социальных сетях. Оперативники пояснили, что в дневное время 48-летняя подозреваемая вошла в помещение Успенского собора, а затем незаметно для других посетителей и священнослужителей измазала кетчупом православные иконы Николая Чудотворца и Казанской Божьей Матери. Злоумышленницу удалось задержать по горячим следам.

При разбирательстве она созналась в содеянном, однако внятно пояснить мотивы своего поступка правоохранителям не смогла, ссылаясь на душевную травму. пресс-служба МВД РФ по региону

Собранные материалы уголовного дела направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Двух инспекторов ДПС из Петербурга отправили под домашний арест за взятки.

Фото и видео: МВД Медиа