Эксперт считает, что чиновник играет чувствами людей в ходy президентской кампании.

Украинский депутат захотел самостоятельно выяснить, почему жители Крыма захотели присоединиться к России. Для этого Евгений Балицкий отправился отдохнуть на полуостров. И узнал, что крымчане не хотят обратно в состав Украины, так как им не хочется вспоминать события в Одессе и бандеровщину. После референдума даже сотрудники СБУ получили гражданство РФ, на Украину из 600 человек вернулись 200. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Депутат Государственной Думы ФС РФ от города Севастополя Дмитрий Белик в беседе с изданием "ПолитЭксперт" нашел странным, что депутат не поехал на Мальдивы, как Порошенко.

Но если говорить серьезно, никакие заявления от украинских политиков нельзя трактовать "как есть". Неужели вы думаете, что господин Балицкий не знал, почему мы вернулись домой 4 года назад? Он что, с Луны свалился? Он не видел, как 23 года Украина пыталась гнобить все русское в Севастополе и Крыму? Дмитрий Белик, депутат Государственной Думы ФС РФ от города Севастополя

Эксперт отметил, что это ничто иное как новый виток политического противостояния, ход президентской кампании, Балицкий пытается работать с разными целевыми аудиториями. Таким образом "Оппозиционный блок" работает с пророссийской аудиторией.

Все социологические замеры показывают, что на Украине сохраняется большой пласт людей, которые по-прежнему любят Россию, по-прежнему сопротивляются этой пропаганде, этой насильственной бандеризации. И Балицкий играет на чувствах этих людей. Дмитрий Белик, депутат Государственной Думы ФС РФ от города Севастополя

Дмитрий Белик уверял издание "ПолитЭксперт", что политик не сообщил ничего нового, а уж тем более ничего неожиданного.

Ни он, ни все украинцы не жили изолированно от информации, что Севастополь и Крым всегда любили Россию, связывали с ней свое будущее и все 23 года сопротивлялись насильственной украинизации. В заявлении Балицкого есть другой позитивный момент - пусть даже и в угоду политической конъюнктуры, пусть и в рамках избирательной кампании, но на Украине появится альтернативная информация о реальном положении дел в Севастополе и Крыму. Дмитрий Белик, депутат Государственной Думы ФС РФ от города Севастополя

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