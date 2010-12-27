Украина выставила на "Оскар" фильм про Донбасс

Фильм выставят в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"

Военную трагикомедию украинского режиссёра Сергея Лозницы "Донбасс" номинируют на "Оскар". Об этом сообщили на странице Украинского Оскаровского комитета в Facebook.

Фильм выставят в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Кинолента основана на документальных материалах.

Донбасс — это не регион, а понятие, и это стало возможно потому, что криминальные отношения там — основа жизни, и у многих людей, живущих там, нет почвы под ногами заявил Сергей Лозница о своем фильме

Напомним, что премьера киноленты состоялась весной на Каннском кинофестивале. Фильм о военных действиях в Украине получил награду за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд".

В сюжете фильма 13 перетекающих из одного в другой эпизодов, которые воссоздают события, которые происходили на Востоке Украины. В основе видеоматериала лежат любительские ролики, которые сняли незаконные вооруженные формирования.

Фото: Кинопоиск