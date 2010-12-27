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Украина выставила на "Оскар" фильм про Донбасс
Сегодня, 19:19
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IRINA_CHALKINA
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Украина выставила на "Оскар" фильм про Донбасс

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Фильм выставят в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"

Военную трагикомедию украинского режиссёра Сергея Лозницы "Донбасс" номинируют на "Оскар". Об этом сообщили на странице Украинского Оскаровского комитета в Facebook.

Фильм выставят в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Кинолента основана на документальных материалах.

Донбасс — это не регион, а понятие, и это стало возможно потому, что криминальные отношения там — основа жизни, и у многих людей, живущих там, нет почвы под ногами

заявил Сергей Лозница о своем фильме

Напомним, что премьера киноленты состоялась весной на Каннском кинофестивале. Фильм о военных действиях в Украине получил награду за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд".

В сюжете фильма 13 перетекающих из одного в другой эпизодов, которые воссоздают события, которые происходили на Востоке Украины. В основе видеоматериала лежат любительские ролики, которые сняли незаконные вооруженные формирования.

 

Фото: Кинопоиск

 

Теги: восток украины , донбасс , кино донбасс , оскар , сергей лозница , украина донбасс , украина оскар
Категории: Лента новостей Культура Кино События на Украине

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