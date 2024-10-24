В Красноярском крае перекрыли каналы поставок наркотиков

Ирина Волк раскрыла подробности незаконной схемы, которая была пресечена в регионе.

Российские правоохранительные органы по территории Красноярского края пресекли противоправную деятельность по незаконному обороту крупных партий запрещенных средств. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделилась официальный представитель МВД Ирина Волк. Она заметила, что одна преступная группировка в регионе занималась поставками наркотиков, а также передачей криминального товара закладчикам. Другая часть банды отвечала за организацию тайников-закладок. Во время обысков в арендованном загородном доме оперативниками была изъята партия синтетических наркотиков общим весом около девяти килограммов. Дополнительно выявлены координаты тайников. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статьям30 и 228.1 УК РФ.

В отношении фигурантов, среди которых один несовершеннолетний, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений. пресс-служба МВД РФ

Задержан нетрезвый водитель, который, уходя от погони, въехал в отбойник.

Фото и видео: МВД Медиа