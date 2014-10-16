Задержан нетрезвый водитель, который, уходя от погони, въехал в отбойник

Ранее мужчина уже лишался водительских прав.

Российские правоохранительные органы на территории Вологодской области задержан нетрезвый водитель, который въехал в отбойник, когда попытался уйти от погони. Соответствующее заявление сделали пресс-службы регионального управления МВД в социальных сетях. Специалисты заметили, что сотрудники ГИБДД во время несения службы в городе Никольске заметили ВАЗ-2107 с затонированными передними стёклами. Когда они попытались остановить машину, то водитель продолжил движение, свернув на соседнюю улицу. Далее шофер начал создавать угрозу другим участникам дорожного движения.

Злоумышленник долго кружил по одному и тому же маршруту, огибая один из кварталов центральной части города и грубо нарушая ПДД, в связи с чем стражи правопорядка приняли решение о применении табельного оружия. пресс-служба МВД РФ

Оперативники пояснили, что после предупредительного выстрела в воздух один из сотрудников ДПС открыл прицельный огонь по колёсам ВАЗа. В результате уже на выезде из города преследуемый автомобиль занесло на проезжей части. Машина ударилась об отбойник. Подоспевшие полицейские установили, что на заднем пассажирском сиденье "семёрки" находился 22-летний молодой человек. Он заявил о том, что не управлял автомобилем. Позже выяснилось, что летом 2023 года мужчина уже лишался права управления транспортом за нетрезвое вождение. На это раз он отказался от медицинского освидетельствования. В его отношении составлено несколько административных протоколов, а также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

При столкновении двух автомобилей в центре Москвы пострадали два человека.

Фото и видео: МВД Медиа