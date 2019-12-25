В школе на улице Адмирала Коновалова во время урока обрушился потолок

Дети выбегали из класса с криками: "Помогите!".

Днем 10 сентября в Красносельском районе Петербурга произошло ЧП. Во время урока в школе №547 на улице Адмирала Коновалова обрушился потолок. В сеть выложили фотографии с места происшествия.

На снимках можно увидеть последствия случившегося. Плитка упала с потолка на пол в нескольких сантиметрах от парт. Никто из учеников не пострадал. Однако, как рассказали очевидцы, дети выбегали из класса с криками: "Помогите!".

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее полиция показала фото похитителя 10-классницы из Ломоносова.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб