В школе на улице Адмирала Коновалова во время урока обрушился потолок

Днем 10 сентября в Красносельском районе Петербурга произошло ЧП. Во время урока в школе №547 на улице Адмирала Коновалова обрушился потолок. В сеть выложили фотографии с места происшествия.
На снимках можно увидеть последствия случившегося. Плитка упала с потолка на пол в нескольких сантиметрах от парт. Никто из учеников не пострадал. Однако, как рассказали очевидцы, дети выбегали из класса с криками: "Помогите!".
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее полиция показала фото похитителя 10-классницы из Ломоносова.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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