Полиция показала фото похитителя 10-классницы из Ломоносова

Мужчина заставил девушку заниматься с ним оральным сексом.

В среду, 9 сентября, в 23:50 в полицию Петродворцового района Петербурга обратилась жительница города Ломоносов. Женщина заявила о пропаже своей 15-летней дочери, которая ровно в 19 часов ушла из дома, чтобы встретить мать с работы.

До позднего вечера о местонахождении девочки было ничего не известно. Полицейские незамедлительно приступили к розыску школьницы. Служебная собака по кличке "Волк Меркурий" по запаху одежды взяла след и привела правоохранителей к заброшенному дому на Александровской улице в Ломоносове.

На месте преступления оперативники задержали мужчину. По предварительной информации, указанный гражданин под угрозой кухонного ножа заставил девушку заняться с ним оральным сексом. После чего он отвел ее в заброшенный дом, где также пытался совершить в отношении несовершеннолетней противоправные действия сексуального характера. Благодаря появлению полицейских и служебной собаки злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца.

Задержанным оказался 36-летний неработающий житель Ломоносова. Ранее он был неоднократно судим, и освободился из мест лишения свободы несколько лет назад.

Стражи порядка показали "Невским Новостям" фото злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге у 6-летней девочки разорвало селезенку после падения с лестницы.

Фото: источник в правоохранительных органах