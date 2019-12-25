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Полиция показала фото похитителя 10-классницы из Ломоносова
10 сентября, 11:25
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Alena_Zinovieva

Полиция показала фото похитителя 10-классницы из Ломоносова

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Мужчина заставил девушку заниматься с ним оральным сексом.

В среду, 9 сентября, в 23:50 в полицию Петродворцового района Петербурга обратилась жительница города Ломоносов. Женщина заявила о пропаже своей 15-летней дочери, которая ровно в 19 часов ушла из дома, чтобы встретить мать с работы.

До позднего вечера о местонахождении девочки было ничего не известно. Полицейские незамедлительно приступили к розыску школьницы. Служебная собака по кличке "Волк Меркурий" по запаху одежды взяла след и привела правоохранителей к заброшенному дому на Александровской улице в Ломоносове.

На месте преступления оперативники задержали мужчину. По предварительной информации, указанный гражданин под угрозой кухонного ножа заставил девушку заняться с ним оральным сексом. После чего он отвел ее в заброшенный дом, где также пытался совершить в отношении несовершеннолетней противоправные действия сексуального характера. Благодаря появлению полицейских и служебной собаки злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца.

Задержанным оказался 36-летний неработающий житель Ломоносова. Ранее он был неоднократно судим, и освободился из мест лишения свободы несколько лет назад.

Стражи порядка показали "Невским Новостям" фото злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге у 6-летней девочки разорвало селезенку после падения с лестницы.

Фото: источник в правоохранительных органах

Теги: ломоносов, оральный секс, похищение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 4 ) Посмотреть все

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Аноним
10 сентября 12:19

Хоть не убил сначала. Но все же скотина

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Вчера 10:28

Он просто не успел её убить. Слава Богу, успели спасти.

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Аноним
Вчера 2:41

Полиция сработала как НАДО!  МОЛОДЦЫ,! Водлку респект

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Аноним
10 сентября 14:49

расстрелять!

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