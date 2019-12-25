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В Петербурге у 6-летней девочки разорвало селезенку после падения с лестницы
Сегодня, 10:26
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Alena_Zinovieva

В Петербурге у 6-летней девочки разорвало селезенку после падения с лестницы

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Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

В ночь на 9 сентября в детскую городскую больницу №2 поступила 6-летняя девочка, которая упала с лестницы и получила тяжелые травмы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме на Фермерском шоссе. Девочка упала с лестницы по недосмотру родителей. Врачи диагностировали у нее кататравму, разрыв селезенки, травму живота и лба. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии. 

Семья является полной и благополучной. Мать не работает, отец – индивидуальный предприниматель. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Камеры в парадной отсутствуют.

Ранее мы писали, что пропавшую в Ломоносове школьницу нашли при помощи собаки.

Фото: pixabay.com

Теги: падение, селезенка, травма живота
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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