В Гатчинском районе заметили самку оленя. Грациозное животное гуляло около дачных участков. Видео опубликовали в tg-канале "Петербург с огоньком".
Особь не подходила близко к людям, но оборачивалась, когда ее подзывали. Олениха не испугалась прохожих. Увидев людей, она не убежала, а продолжила свою прогулку.
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора напомнило петербуржцам и жителям Ленобласти, как вести себя при встрече с дикими животными на проезжей части в тёмное время суток. При свете фар они олени не могут сдвинуться с места, замирают, широко раскрыв глаза, смотрят на источник света. При резком переходе от темноты к свету олень теряет способность к ориентированию.
Ранее на Piter.tv: маршрутка в Токсово сбила перебегающую дорогу собаку.
Видео: Телеграм / Петербург с огоньком
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все