Особь не подходила близко к людям, но оборачивалась, когда ее подзывали.

В Гатчинском районе заметили самку оленя. Грациозное животное гуляло около дачных участков. Видео опубликовали в tg-канале "Петербург с огоньком".

Особь не подходила близко к людям, но оборачивалась, когда ее подзывали. Олениха не испугалась прохожих. Увидев людей, она не убежала, а продолжила свою прогулку.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора напомнило петербуржцам и жителям Ленобласти, как вести себя при встрече с дикими животными на проезжей части в тёмное время суток. При свете фар они олени не могут сдвинуться с места, замирают, широко раскрыв глаза, смотрят на источник света. При резком переходе от темноты к свету олень теряет способность к ориентированию.

Ранее на Piter.tv: маршрутка в Токсово сбила перебегающую дорогу собаку.

Видео: Телеграм / Петербург с огоньком