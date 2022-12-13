Маршрутка в Токсово сбила перебегающую дорогу собаку

Транспорт двигался с превышением скорости в сторону города.

В Токсово маршрутка превысила скорость и сбила перебегающую дорогу собаку. Девушка, которая ехала за транспортом и стала очевидцем происходящего, поделилась в социальных сетях подробностями случившегося.

Маршрута №205 двигалась в сторону города: водитель никак не отреагировал на камеру с лимитом скорости в 40 км/ч около поворота на Орлиную гору. После чего со встречной полосы движения выбежала домашняя собака с ошейником. Мужчина за рулём транспорта не остановился и не захотел следовать замечаниям девушки, которая наблюдала за происходящей ситуацией. В итоге он переехал животное и продолжил свой путь.

У него была возможность притормозить, но он этого не сделал. отметила очевидица происшествия

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Фото: ВКонтакте / "Девяткино LIVE | Мурино" (Ксения Комлова)