На Елагином острове сова подружилась с белкой

Один из пользователей пошутил, что белка хотела сову на праздник пригласить, но не знала, с какого боку подойти к ней.

Взрослая неясыть нашла себе необычного друга. На Елагином острове фотограф Антон Кубышкин снял видео о том, как хищная птица живет в согласии с белкой. Видео опубликовано в группе "Птицы СПб и России" в социальной сети "ВКонтакте".

В комментариях пользователи предположили, что с совой что-то нет, ведь "как она может спокойно наблюдать за добычей, бегающей перед носом". Автор ролика заверил, что с неясытью всё абсолютно в порядке.

Еще один из из пользователей пошутил, что белка хотела сову на праздник пригласить, но не знала, с какого боку подойти к ней.

В октябре на жилом доме в Мурино заметили сову.

Видео: ВК/ Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)