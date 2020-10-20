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На жилом доме в Мурино заметили сову

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Хищник наблюдал за обстановкой.

На доме в Мурино заметили сову. Рядом с ней по соседству находилась ворона, однако птицы не обращали друг на друга внимания. Очевидец засняла хищника на видео.

Птицу увидели на Воронцовском бульваре, номер дома не уточняется.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как во дворе жителя Выборгского района поселилась сова. Летом Комитет по охране, контролю и регулированию животного мира Ленинградской области предупредил об участившихся появлениях слетков птиц на придомовых территориях.  Некоторые оказываются у человеческого жилья по причине потери ориентации в пространстве. Если птица не ранена, лучше не подходить близко и подождать, пока она улетит сама. 

Видео: Девяткино LIVE | Мурино / VK 

Теги: мурино, сова
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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