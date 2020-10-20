На жилом доме в Мурино заметили сову

Хищник наблюдал за обстановкой.

На доме в Мурино заметили сову. Рядом с ней по соседству находилась ворона, однако птицы не обращали друг на друга внимания. Очевидец засняла хищника на видео.

Птицу увидели на Воронцовском бульваре, номер дома не уточняется.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как во дворе жителя Выборгского района поселилась сова. Летом Комитет по охране, контролю и регулированию животного мира Ленинградской области предупредил об участившихся появлениях слетков птиц на придомовых территориях. Некоторые оказываются у человеческого жилья по причине потери ориентации в пространстве. Если птица не ранена, лучше не подходить близко и подождать, пока она улетит сама.

Видео: Девяткино LIVE | Мурино / VK