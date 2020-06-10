Во дворе жителя Выборгского района поселилась сова

Хищную птицу осмотрели специалисты ветеринарной службы.

В поселке Черничное Выборгского района во дворе частного дома была обнаружена молодая неясыть. Птица "прописалась" по соседству с местным жителем. Об этом сообщила пресс-служба регионального Охотнадзора.

Мужчина сообщил о появлении совы ветеринарам. Во время осмотра никаких увечий у хищницы не обнаружилось, поэтому ее быстро отпустили в лес.

Комитет по охране, контролю и регулированию животного мира Ленинградской области предупреждает об участившихся появлениях слетков птиц на придомовых территориях. Некоторые оказываются у человеческого жилья по причине потери ориентации в пространстве. Если птица не ранена, лучше не подходить близко и подождать, пока она улетит сама. В противном случае, необходимо вызвать специалистов.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге выходили и выпустили на волю семейство утят.

Видео: Пресс-служба Охотнадзора Ленинградской области