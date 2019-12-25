Мурманчанина задержали в Петербурге за незаконное ношение пистолета и патронов

Оружие мужчина самодельно переделал.

После полуночи в понедельник, 3 августа, полицейские задержали на Нарвском проспекте мурманчанина с оружием. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, неработающий 32-летний мужчина имел при себе похожий на пистолет предмет с магазином и патронами.

Проведенное исследование показало, что предмет является самодельно переделанным нарезным самозарядным пистолетом, пригодным для стрельбы. Магазин и патроны также оказались настоящими. Возбуждено уголовное дело о незаконном ношении оружия, мужчину поместили под подписку о невыезде.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД