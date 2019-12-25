Стрельба по колесам остановила нетрезвого водителя в Калининском районе

Мужчина ехал по "встречке".

Полицейским пришлось произвести несколько выстрелов по колесам, чтобы остановить нетрезвого водителя в Калининском районе. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МВД России.

В ночь на 7 июля экипаж ДПС заметил автомобиль "Шевроле", который двигался по полосе встречного движения. Увидев сотрудников ГИБДД, водитель попытался скрыться, проигнорировав требования остановиться. Так как мужчина создавал опасность для других участников дорожного движения, инспекторами был произведен один предупредительный выстрел вверх и несколько по колесам иномарки.

На Суздальском проспекте автомобиль остановили. За рулем находился 31-летний житель Костромской области. Он был в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции в отношении нарушителя составили ряд административных протоколов.

Ранее сотруднику СОБР пришлось применить оружие для задержания подозреваемого преступника на Варшавской улице.

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