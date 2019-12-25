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Сотруднику СОБР пришлось применить оружие для задержания подозреваемого преступника на Варшавской улице
Сегодня, 10:42
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Сотруднику СОБР пришлось применить оружие для задержания подозреваемого преступника на Варшавской улице

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В результате выстрела никто не пострадал.

Утром 6-го июля сотрудники СОБР "Гранит" задержали предполагаемых преступников. Для этого пришлось произвести предупредительный выстрел. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

По предварительной информации, граждане могли быть вооружены огнестрельным оружием. В ходе задержания сотрудник СОБР выстрелил из табельного оружия для того, чтобы помешать подозреваемому скрыться. Никто не пострадал. 

По информации очевидцев, это произошло в 5 часов утра у дома №23 по Варшавской улице. Выезд из двора был перекрыт. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что вспыльчивый петербуржец вонзил нож в спину брата-близнеца. 

Фото: Piter.TV

Теги: задержание, собр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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