Количество невыездных должников в Петербурге выросло в 3,5 раза

Более 224 тыс. жителей Санкт-Петербурга оказались ограничены в праве выезда за пределы РФ

Число жителей Санкт-Петербурга, которым ограничен выезд за пределы Российской Федерации из-за невыполненных долговых обязательств, на начало декабря 2024 года достигло более 224 тысяч человек. Это в 3,5 раза превышает показатели конца прошлого года, сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Санкт-Петербургу.

В ведомстве отмечают, что наиболее частыми причинами вынесения постановлений об ограничении права на выезд являются исполнительные производства по взысканию алиментов, возмещению вреда, причинённого здоровью, кредитных задолженностей, а также неоплаченных коммунальных и налоговых платежей.

Согласно действующему законодательству, выезд за границу может быть ограничен, если сумма задолженности по алиментам или обязательствам по возмещению вреда здоровью составляет не менее 10 тысяч рублей, а по остальным видам платежей — не менее 30 тысяч рублей.

За 11 месяцев 2024 года судебные приставы взыскали более 3,5 миллиардов рублей задолженности благодаря принудительным мерам, в том числе ограничению выезда за границу. Из них 30,6 миллионов рублей пришлось на взыскание алиментов.

В настоящее время, по данным ФССП, более 8 тысяч должников по алиментам также ограничены в праве выезда за пределы РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что приставы помогли жителям коммуналки в центре Петербурга выселить нечистоплотную соседку.

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