В Петербурге работодатели хотят знать об увольнении сотрудника за месяц

Такое мнение высказали 74% опрошенных.

Уведомления об увольнении за две недели, положенных по закону, в настоящее время для работодателей Петербурга недостаточно. Большинству компаний нужно не менее месяца, рассказали аналитики сервиса SuperJob.

Как отметили 74% работодателей, они хотели бы узнать от сотрудника о смене работы за месяц, а не в момент подачи заявления об увольнении, то есть за две недели.

Это объясняется тем, что 84% работодателей испытывают дефицит персонала. Больше всего сейчас не хватает квалифицированных рабочих, водителей грузовых автомобилей, машинистов спецтранспорта, разнорабочих, инженеров.

Ранее на Piter.tv: Более 80 процентов работодателей подарят новогодние подарки сотрудникам и их детям.

Фото: pxhere