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В Петербурге работодатели хотят знать об увольнении сотрудника за месяц
Сегодня, 11:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге работодатели хотят знать об увольнении сотрудника за месяц

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Такое мнение высказали 74% опрошенных.

Уведомления об увольнении за две недели, положенных по закону, в настоящее время для работодателей Петербурга недостаточно. Большинству компаний нужно не менее месяца, рассказали аналитики сервиса SuperJob.

Как отметили 74% работодателей, они хотели бы узнать от сотрудника о смене работы за месяц, а не в момент подачи заявления об увольнении, то есть за две недели.

Это объясняется тем, что 84% работодателей испытывают дефицит персонала. Больше всего сейчас не хватает квалифицированных рабочих, водителей грузовых автомобилей, машинистов спецтранспорта, разнорабочих, инженеров.

Ранее на Piter.tv: Более 80 процентов работодателей подарят новогодние подарки сотрудникам и их детям.

Фото: pxhere

Теги: вакансии, работа, увольнение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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