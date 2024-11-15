В Петербурге среди сотрудников на 2% выросли опасения по поводу увольнения

Однако уровень тревожности остаётся минимальным.

В Санкт-Петербурге 19% работающих граждан опасаются потери работы, что немного выше показателя первого квартала 2024 года (17%). Однако уровень тревожности остаётся минимальным, свидетельствуют данные исследования, проведённого экспертами hh.ru в рамках регулярного анализа ситуации на рынке труда. Опрос, в котором приняли участие 38,3 тыс. работников и соискателей, проходил с 28 декабря 2024 года по 20 января 2025 года.

Большинство петербуржцев (73%) уверены в стабильности своего рабочего места. Хотя этот показатель снизился на 1% по сравнению с началом прошлого года, общая доля уверенных в своём трудовом положении остаётся высокой.

Чаще всего вероятность увольнения ощущают соискатели старше 55 лет — 20,6% из них считают риск потери работы значительным. Однако этот показатель снизился по сравнению с четвёртым кварталом 2024 года, когда таких респондентов было 23,5%. Аналогичная тенденция наблюдается среди молодых соискателей до 18 лет: их доля уменьшилась с 23% до 16,4%. В то же время среди людей в возрасте 25-34 лет уровень тревожности вырос с 13,7% в конце прошлого года до 15,6% в начале текущего.

Наиболее неуверенно на рынке труда чувствуют себя маркетологи и специалисты по рекламе — 22% из них признаются, что боятся увольнения. Также высокий уровень тревожности отмечается среди HR-менеджеров (20,2%) и ИТ-специалистов (20,1%).

В противоположной ситуации находятся работники индустрии спорта и красоты — 85,1% представителей этой сферы уверены в своём профессиональном будущем. В числе наиболее стабильных направлений также оказались "Стратегия, инвестиции, консалтинг" (82,6%) и "Медицина, фармацевтика" (81%).

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Фото: unsplash (Marten Bjork)