В Петербурге зафиксировали рекордное число увольнений по собственному желанию

Юристы, менеджеры по продажам, а также специалисты из сферы спорта и красоты чаще всего уходят по собственной инициативе.

Аналитики hh.ru выявили рекордный рост числа россиян, уволившихся с работы по собственному желанию. В Санкт-Петербурге, согласно данным за IV квартал 2024 года, 77% соискателей сообщили, что покинули работодателя добровольно. Это на 6% выше показателя III квартала и на 9% больше, чем годом ранее. Такие результаты являются максимальными за всю историю наблюдений, начиная с 2015 года.

Минимальное число увольнений по собственному желанию фиксировалось в III квартале 2020 года, когда доля таких сотрудников составляла всего 46%. Сейчас же лишь 6% петербуржцев сообщили, что их уволили в связи с сокращением штата, а 5% покинули работу из-за реорганизации компании.

Юристы, менеджеры по продажам, а также специалисты из сферы спорта и красоты чаще всего уходят по собственной инициативе. Наименее склонны к этому сотрудники охраны, домашнего персонала и топ-менеджеры.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)