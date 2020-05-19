Петербурженки стали чаще покупать оральные контрацептивы

Многие откладывают рождение детей из-за нестабильной обстановки.

На фоне обсуждения запрета абортов в некоторых регионах России, в Санкт-Петербурге увеличились продажи оральных контрацептивов. За первые 10 месяцев текущего года в городских аптеках было продано 2,19 млн упаковок противозачаточных. Большая часть их них – это комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Это на 12,8% больше, чем за 10 месяцев в 2022 году. Об этом пишут "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на данные DSM Group.

В нестабильных условиях ряд граждан откладывают решение о расширении семьи, переключаясь на системную контрацепцию. Можно отметить, что эта тенденция началась еще в прошлом году. Николай Беспалов, директор по развитию компании RNC Pharma

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу российских регионов запретить склонение женщин к совершению абортов и призвал распространить принятые региональные законы на федеральный уровень. Также в начале года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все больше граждан страны высказываются о недопустимости абортов.

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