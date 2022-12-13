Матвиенко заявила, что все больше россиян высказываются о недопустимости абортов

В Совете Федерации оценили работу по медико-психологической помощи беременным.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все больше граждан страны высказываются о недопустимости абортов. Соответствующее заявление парламентарий сделала в ходе правительственного часа в верхней палате парламента. Политик пояснила, что эти изменения связаны с общественным менталитетом. Заслугу в этом сенатор видит в работе, которую проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также активность, которую проявляются члены общественных организаций и неправительственных движений. По мнению Матвиенко, в первую очередь следует обращать внимание на оказание медико-психологической помощи беременным женщинам.

Меня очень радует, что количество абортов за шесть лет - прерывание беременности до 12 недель - снизилось более чем в два раза. Может быть, не менее важно, что изменился менталитет общества: все больше граждан высказываются в пользу того, что аборты недопустимы. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко: России ни в коем случае не нужно "скатываться в изоляцию".

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации