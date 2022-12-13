Матвиенко: России ни в коем случае не нужно "скатываться в изоляцию"

В Совете Федерации рассказали о необходимости сотрудничать с ВОЗ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что России ни в коем случае не нужно "скатываться в изоляцию". Таким образом председатель верхней палаты парламента прокомментировала вопрос того, что Москве следует и дальше продолжать участвовать во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Во время правительственного часа при участии главы российского министерства по здравоохранению Михаила Мурашко политик от Челябинской области Маргарита Павлова спросила гостя о том, планирует ли профильное ведомство отказаться от сотрудничества с ВОЗ "в пользу объединения медицинского сообщества на базе дружественных России стран, а не стран НАТО". Валентина Матвиенко полагает, что России не следует создавать подобных поводов по самоизоляции, так как нет никаких оснований отказываться от ВОЗ.

Для этого и существуют такие организации, диалоговая площадка, на которой Россия в том числе может не только сотрудничать по интересующим нас вопросам, но и отстаивать, проводить свою точку зрения, влиять на принятие решений. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко предложила наложить временный мораторий на закон о госзакупках.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации