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На 2 тыс. человек увеличится штат дворников в Петербурге
Сегодня, 9:05
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На 2 тыс. человек увеличится штат дворников в Петербурге

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С начала следующего года зарплата сотрудников коммунальных служб, задействовнных в уборке города, вырастет на 15%.

Штат дворников в Петербурге увеличится на 2 тыс. человек. Об этом сообщил председатель Жилищного комитета Денис Удод в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Денис Удод подчеркнул, что текущий штат механизаторов укомплектован на 92%. Это довольно неплохой показатель. Что касается дворников, то их, возможно, не хватает. Губернатор Александр Беглов поддержал инициативу увеличить число дворников.

Также Удод упомянул, что с начала следующего года зарплата сотрудников коммунальных служб, задействовнных в уборке города, вырастет на 15%.

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Фото: Piter.TV

Теги: дворники, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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