На 2 тыс. человек увеличится штат дворников в Петербурге

С начала следующего года зарплата сотрудников коммунальных служб, задействовнных в уборке города, вырастет на 15%.

Штат дворников в Петербурге увеличится на 2 тыс. человек. Об этом сообщил председатель Жилищного комитета Денис Удод в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Денис Удод подчеркнул, что текущий штат механизаторов укомплектован на 92%. Это довольно неплохой показатель. Что касается дворников, то их, возможно, не хватает. Губернатор Александр Беглов поддержал инициативу увеличить число дворников.

Также Удод упомянул, что с начала следующего года зарплата сотрудников коммунальных служб, задействовнных в уборке города, вырастет на 15%.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный выделит 6,7 млн рублей на организацию Масленицы в ОАЭ и Омане.

Фото: Piter.TV