Смольный выделит 6,7 млн рублей на организацию Масленицы в ОАЭ и Омане

Проект под названием "Празднуем Масленицу вместе с Санкт-Петербургом" предназначен для россиян, живущих за рубежом.

Комитет по внешним связям Петербурга организует празднование Масленицы для соотечественников, проживающих в Омане и Объединённых Арабских Эмиратах. Как сообщается на портале госзакупок, мероприятие пройдёт в Маскате 21 и 22 февраля, а в Дубае — 25 и 26 февраля. На реализацию проекта выделен бюджет в размере до 6,7 миллиона рублей.

Проект под названием "Празднуем Масленицу вместе с Санкт-Петербургом" предназначен для россиян, живущих за рубежом. Программа включает в себя интерактивные экскурсии, хороводы, народные игры и мастер-классы. Участники смогут научиться играть на балалайке, расписывать сувениры и танцевать народные танцы. Ведущими праздника станут артисты в традиционных костюмах — сарафанах и кокошниках, обладающие приятными голосами и глубокими знаниями о русской культуре.

В рамках мероприятия также планируется передача художественной литературы организациям соотечественников. Общий вес груза книг, который доставят в обе страны, составит не более 200 килограммов.

Организаторам обеспечат билеты эконом-класса, проживание в четырёхзвёздочных отелях и транспорт для перемещения. После завершения праздника исполнитель создаст итоговый отчёт, фоторепортаж из 100 фотографий и разошлёт материалы всем участникам.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга сэкономили 5,6 млрд рублей на госзакупках в 2024 году.

Фото: ВКонтакте / Елагин остров | ЦПКиО им. С.М. Кирова (Ирина Цивинская)