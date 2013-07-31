Власти Петербурга сэкономили 5,6 млрд рублей на госзакупках в 2024 году

Количество жалоб в контрольные органы в сфере закупок уменьшилось на 50%

Смольный подвел предварительные итоги уходящего года в области госзакупок. Об этом сообщили вв пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга.

Согласно данным Смольного, уровень конкуренции в сфере госзакупок в Санкт-Петербурге остается высоким. Общероссийский показатель количества участников закупок составляет 2,55. При этом в Северной столице среднее число участников исчисляется в 2,9.

Объем контрактов, заключенных с единственным поставщиком в Электронном магазине, увеличился на 24,3% по количеству и на 32,3% по сумме. Достигнута экономия почти 1 млрд рублей (967 млн рублей), что на 15 % выше результатов за аналогичный период 2023 года. Закупки в Электронном магазине проводят более 3 тысяч заказчиков и 33 тысяч поставщиков. Прирост количества поставщиков к аналогичному периоду 2023 года – 20%. Администрация Санкт-Петербурга

При помощи мер по повышению эффективности использования бюджета города власти Санкт-Петербурга смогли сэкономить на госзакупках 5,6 млрд рублей в 2024 году. Кроме того значительно сократилось количество жалоб в контрольные органы в области закупок.

В следующем году продолжим двигаться по заданному курсу: повышать уровень конкурентности и прозрачности закупок, развивать наши электронный площадки и оказывать необходимую методическую поддержку городским заказчикам и поставщикам. Валерий Москаленко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее стали известны строительные итоги Северной столицы в уходящем году.

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