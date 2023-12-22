В Петербурге с 1 сентября увеличатся именные стипендии студентов

Губернатор Петербурга подписал постановление.

Губернатор Петербурга подписал постановление об увеличении размера именных стипендий студентам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С 1 сентября 2024 года будет увеличен размер именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования (всего 320 именных стипендий).

– студентам образовательных организаций, обучающимся по программам высшего образования, именные стипендии увеличат с 2000 до 7000 рублей;

– студентам образовательных организаций, обучающимся по программам среднего профессионального образования, – с 1600 до 4000 рублей;

– в области языкознания и литературоведения имени Д.А.Гранина для студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся по программам высшего образования, – с 2000 до 7000 рублей;

– в области физических наук имени Ж.И. Алферова студентам образовательных организаций, обучающихся по программам высшего образования, – с 2000 до 7000 рублей.

Также будет увеличен размер именных стипендий в области физики, в области математики, в области химии, в области русского языка и в сфере информационных технологий с 5000 до 6000 рублей.

Победители и лауреаты конкурса "Студент года" в системе высшего образования в Санкт-Петербурге" будут получать следующие стипендии:

победители конкурса – 7000 рублей (вместо 3000);

лауреаты конкурса – 4500 рублей (вместо 1000 рублей).

В феврале в Петербурге открылась новая площадка Медицинского колледжа №1. Капитальный ремонт здания для размещения колледжа проводился с ноября 2022 года до ноября 2023. Была выполнена перепланировка помещений под нужды учебного заведения, заменены перекрытия. В 2024 году планируется провести работы по капремонту фасадов. На оборудование и оснащение здания правительство Петербурга выделило более 50 миллионов рублей.

Фото: unsplash