В первый день на новой площадке к занятиям по специальностям "Лечебное дело" и "Сестринское дело" уже приступили около 180 студентов.

В Петербурге открылась новая площадка Медицинского колледжа №1. Она расположилась в отремонтированном здании городской больницы №9 1930 года постройки на Крестовском острове. Об этом сообщили в Смольном.

Губернатор Петербурга осмотрел оснащённые новейшим оборудованием учебные помещения – доклинические и процедурный кабинеты, лекционный зал, а также буфет и актовый залы нового корпуса Медколледжа. Глава Северной столицы передал колледжу сертификат на приобретение учебного медицинского оборудования – робота-симулятора для отработки навыков родовспоможения.

Капитальный ремонт здания для размещения колледжа проводился с ноября 2022 года до ноября 2023. Была выполнена перепланировка помещений под нужды учебного заведения, заменены перекрытия. В 2024 году планируется провести работы по капремонту фасадов. На оборудование и оснащение здания правительство Петербурга выделило более 50 миллионов рублей.

В первый день на новой площадке к занятиям по специальностям "Лечебное дело" и "Сестринское дело" уже приступили около 180 студентов. Со следующего учебного года также будет открыта специальность "Акушерское дело". В новом корпусе будут учиться около 600 человек. Студенты смогут проходить практику на базе городской больницы №9.

Работа по расширению площадей училищ проводится и в других районах города. Так, в Купчино в ближайшие годы планируется построить новый колледж на 1200 человек.

В 2024 году колледжи Петербурга выделили более 22 тыс. бюджетных мест.

Фото: Смольный