Суд отправил под домашний арест директора медколледжа в Татарстане по делу о взятках

Светлана Вахитова почти два месяца проведет в домашнем заключении.

Суд отправил под домашний арест директора медицинского колледжа в Набережных Челнах по делу о взятках и превышении должностных полномочий. Такое заявление сделали представители пресс-службы прокуратуры по Татарстану. Речь идет о фигурантке расследования Светлане Вахитовой.

Директору медколледжа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 24 суток, до 30 августа. пресс-служба прокуратуры по региону

Ранее местные журналисты заявили о том, что 68-летняя Вахитова стала фигуранткой расследования в деле о коррупции в крупном размере, а также в незаконной выдаче сертификатов о наличии прививок от коронавируса.

На Кубе изолировали более 150 российских туристов.

Фото: Piter.tv