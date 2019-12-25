Суд отправил под домашний арест директора медколледжа в Татарстане по делу о взятках

Суд отправил под домашний арест директора медицинского колледжа в Набережных Челнах по делу о взятках и превышении должностных полномочий. Такое заявление сделали представители пресс-службы прокуратуры по Татарстану. Речь идет о фигурантке расследования Светлане Вахитовой.
Директору медколледжа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 24 суток, до 30 августа.
пресс-служба прокуратуры по региону
Ранее местные журналисты заявили о том, что 68-летняя Вахитова стала фигуранткой расследования в деле о коррупции в крупном размере, а также в незаконной выдаче сертификатов о наличии прививок от коронавируса.
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Фото: Piter.tv
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