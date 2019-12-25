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Суд отправил под домашний арест директора медколледжа в Татарстане по делу о взятках
Сегодня, 14:08
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Суд отправил под домашний арест директора медколледжа в Татарстане по делу о взятках

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Светлана Вахитова почти два месяца проведет в домашнем заключении.

Суд отправил под домашний арест директора медицинского колледжа в Набережных Челнах по делу о взятках и превышении должностных полномочий. Такое заявление сделали представители пресс-службы прокуратуры по Татарстану. Речь идет о фигурантке расследования Светлане Вахитовой.

Директору медколледжа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 24 суток, до 30 августа.

пресс-служба прокуратуры по региону

Ранее местные журналисты заявили о том, что 68-летняя Вахитова стала фигуранткой расследования в деле о коррупции в крупном размере, а также в незаконной выдаче сертификатов о наличии прививок от коронавируса.

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Фото: Piter.tv

Теги: домашний арест, медицинский колледж, светлана вахитова, татарстан
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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