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В 2024 году колледжи Петербурга выделили более 22 тыс. бюджетных мест
Сегодня, 11:31
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В 2024 году колледжи Петербурга выделили более 22 тыс. бюджетных мест

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Большую часть квот получил педагогический колледж имени Н.А. Некрасова.

В этом году колледжи и техникумы Петербурга выделили 22 140 бюджетных мест. Как подсчитала "Фонтанка", количество мест в учебных заведениях, подведомственных комитету по образованию, увеличилось почти на 1% по сравнению с предыдущим годом.

Число бюджетных мест продолжает расти с 2020 года, особенно в IT-направлениях, где конкурс увеличился в 2,5 раза.

Большую часть квот получил педагогический колледж имени Н.А. Некрасова. Также значительное количество абитуриентов ожидает бесплатное обучение в Морской технической академии имени Адмирала Д.Н. Сенявина и в колледже автоматизации производственных процессов и прикладных информационных систем. В топ-5 также входят колледж метростроя и Обуховское училище №4.

Ранее мы сообщили о том, что в  2023 году вузы Петербурга заработали на платном обучении более 6,5 млрд рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: образование, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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