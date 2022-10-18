В 2023 году вузы Петербурга заработали на платном обучении более 6,5 млрд рублей

На коммерческой основе в этом году в вузы города зачислены 30 158 студентов.

Высшие учебные заведения Петербурга в 2023 году по итогам приемной кампании получили от первокурсников-"платников" 6,62 млрд рублей, что больше на 13%, чем в 2022-м. Об этом пишет "Фонтанка" 12 декабря.

На коммерческой основе в этом году в вузы города зачислены 30 158 студентов, в прошлом – 27 946 человек. Тогда они заплатили 5,8 млрд рублей.

По показателю лидирует СПбГУ, куда поступили 2292 первокурсника и направили на обучение 786,2 млн рублей. Первым стало направление "юриспруденция". Второе место занял СПбГЭУ. В рамках приема этого года университет прибавил 6% "платников" и 10,2% средств от них. Тройку замыкает северо-западный филиал РАНХиГСа с 2279 первокурсниками и 505,3 млн рублями.

Ранее мы сообщали о том, что в Исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера заработал расширенный аккредитационно-симуляционный центр с роботами-пациентами. Здесь студенты-медики учатся оказывать неотложную помощь и выполнять операции.

Фото: Piter.TV