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Петербургских студентов-медиков начали обучать на умных роботах
Сегодня, 15:38
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Петербургских студентов-медиков начали обучать на умных роботах

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Зрачки искусственных пациентов реагируют на свет, "больные" умеют дышать и кашлять.

В Исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера открылся расширенный аккредитационно-симуляционный центр с роботами-пациентами. Здесь студенты-медики учатся оказывать неотложную помощь и выполнять операции. Роботы, которые используются на практике, имитируют человеческие реакции, сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Реакции робота очень похожи на человеческие. Зрачки искусственных пациентов реагируют на свет, "больные" умеют дышать и кашлять, а по венам у них будто действительно бежит кровь. Будущие врачи учатся в симуляционном центре обрабатывать раны, работать с переломами костей. Здесь используются настоящие инструменты. Отработав навыки до совершенства, выпускники медицинских университетов получают аккредитацию.

Симуляционный центр Высшей школы детской травматологии и ортопедии имени Турнера является  одним из крупнейших на Северо-Западе. Тренировочная база увеличилась в три раза.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти медики Кировской подстанции приняли роды на дому.

Фото: Pxhere

 

Теги: медицина, образование, роботы, студенты, технологии, учеба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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