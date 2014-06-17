Петербургских студентов-медиков начали обучать на умных роботах

Зрачки искусственных пациентов реагируют на свет, "больные" умеют дышать и кашлять.

В Исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера открылся расширенный аккредитационно-симуляционный центр с роботами-пациентами. Здесь студенты-медики учатся оказывать неотложную помощь и выполнять операции. Роботы, которые используются на практике, имитируют человеческие реакции, сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Реакции робота очень похожи на человеческие. Зрачки искусственных пациентов реагируют на свет, "больные" умеют дышать и кашлять, а по венам у них будто действительно бежит кровь. Будущие врачи учатся в симуляционном центре обрабатывать раны, работать с переломами костей. Здесь используются настоящие инструменты. Отработав навыки до совершенства, выпускники медицинских университетов получают аккредитацию.

Симуляционный центр Высшей школы детской травматологии и ортопедии имени Турнера является одним из крупнейших на Северо-Западе. Тренировочная база увеличилась в три раза.

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