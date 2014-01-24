В Госдуме объяснили, почему проект об учебе мигрантов не нарушает Конституцию

По словам парламентария, деньги, полученные за платное обучение, можно будет тратить на премии учителям.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, почему проект о платной учебе мигрантов не нарушает Конституцию РФ. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Парламентарий ответил на заявления о том, что законопроект о платном обучении детей иностранцев является антиконституционным. По словам Нилова, в Конституции нет ни слова о том, что иностранных детей необходимо обучать "за счет российских налогоплательщиков". Он добавил, что деньги, полученные за платное обучение, можно будет тратить на премии учителям или расширение материально-технических возможностей в школах.

Фото: Piter.tv