В Госдуме объяснили, почему проект об учебе мигрантов не нарушает Конституцию
Сегодня, 14:49
По словам парламентария, деньги, полученные за платное обучение, можно будет тратить на премии учителям.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, почему проект о платной учебе мигрантов не нарушает Конституцию РФ. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Парламентарий ответил на заявления о том, что законопроект о платном обучении детей иностранцев является антиконституционным. По словам Нилова, в Конституции нет ни слова о том, что иностранных детей необходимо обучать "за счет российских налогоплательщиков". Он добавил, что деньги, полученные за платное обучение, можно будет тратить на премии учителям или расширение материально-технических возможностей в школах.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, законопроект, мигранты, платное обучение, школы
Категории: Лента новостей, Новости России,

