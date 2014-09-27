В Петербурге увеличат выплаты ветеранам к юбилею Победы в Великой Отечественной войне

Выплаты приурочены ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января и ко Дню Победы 9 мая.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 19 сентября в первом чтении утвердили размеры выплат ветеранам, блокадникам, узникам концлагерей и детям войны, которые будут выплачены в 2025 году. Эти выплаты приурочены ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января и ко Дню Победы 9 мая.

Соответствующие законопроекты были внесены губернатором города, отметил "Петербург2". Согласно принятому решению, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и бывшие узники концлагерей получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на 27 января. Дети войны и вдовы участников Великой Отечественной войны смогут рассчитывать на 5 тысяч рублей.

В честь 80-летия Победы предусмотрены более крупные выплаты. Блокадники, ветераны и узники концлагерей получат по 15 тысяч рублей, а вдовы участников войны и дети войны — по 10 тысяч рублей.

Также в Петербурге льготники смогут бесплатно с апреля по октябрь ездить на пригородных автобусах.

Фото: Piter.tv