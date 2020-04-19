В Петербурге льготники смогут бесплатно с апреля по октябрь ездить на пригородных автобусах

Городской парламент принял данный законопроект в I чтении.

Законодательное собрание Петербурга 19 сентября поддержало в первом чтении законопроект о бесплатном проезде для льготников в пригородных автобусах. Подробности сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Губернатор города предлагает ежегодно – в период с 27 апреля по 31 октября – полностью компенсировать из бюджета стоимость проезда петербуржцам из ряда льготных категорий. Речь идет о тружениках тыла, ветеранах труда и военной службы, матерях-героинях и т.д.

На данный момент они оплачивают 10% стоимости тарифа.

Фото: Piter.tv (архив)