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В Петербурге льготники смогут бесплатно с апреля по октябрь ездить на пригородных автобусах
Сегодня, 11:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге льготники смогут бесплатно с апреля по октябрь ездить на пригородных автобусах

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Городской парламент принял данный законопроект в I чтении.

Законодательное собрание Петербурга 19 сентября поддержало в первом чтении законопроект о бесплатном проезде для льготников в пригородных автобусах. Подробности сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Губернатор города предлагает ежегодно – в период с 27 апреля по 31 октября – полностью компенсировать из бюджета стоимость проезда петербуржцам из ряда льготных категорий. Речь идет о тружениках тыла, ветеранах труда и военной службы, матерях-героинях и т.д.

На данный момент они оплачивают 10% стоимости тарифа.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: закс, льготники, пригородные автобусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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