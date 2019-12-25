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В СК РФ устанавливают обстоятельства гибели рыбака в Финском заливе в Ленобласти
Сегодня, 12:23
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В СК РФ устанавливают обстоятельства гибели рыбака в Финском заливе в Ленобласти

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Предварительно, мужчина 7 марта ушел на рыбалку, провалился под лед и утонул.

В Выборгском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате утопления в Финском заливе, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Тело 58-летнего рыбака извлекли из воды пролива Бьеркезунд. На трупе не было внешних признаков насильственной смерти. Предварительно, мужчина 7 марта ушел на рыбалку, провалился под лед и утонул.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что на Гладышевском проспекте пятимесячный малыш едва не утонул во время купания. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: рыбак, ск рф, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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