На Гладышевском проспекте 5-месячный малыш едва не утонул во время купания

Мальчика увезли в больницу и поместили в реанимацию.

Грудничок едва не утонул во время купания в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

Поздним вечером 19 февраля 23-летняя девушка купала своего 5-месячного ребёнка в квартире на Гладышевском проспекте. Молодая мама ненадолго оставила ребенка одного на матрасе в ванне и отошла за полотенцем, а вернувшись обнаружила малыша лицом в воде.

Мальчика увезли в больницу и поместили в реанимацию. Проводится проверка.

Ранее семилетний ребенок едва не утонул в бассейне спорткомплекса в Москве.

Фото: unsplash (Joshua Bartell)