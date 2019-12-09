Семилетний ребенок едва не утонул в бассейне спорткомплекса в Москве

Ведется уголовное дело.

Семилетний ребенок чуть не утонул в бассейне. Инцидент зафиксирован 16 февраля во время занятий в спортивном центре, расположенном по улице Крупской в Москве. Соответствующее заявление сделали сотрудники российской прокуратуры по столице. Известно, что мальчик больше минуты находился под водой. Мальчик не мог самостоятельно выбраться из чаши для купания. Однако тонувшего малыша заметил мужчина, который плавал на соседней дорожке. Сейчас потерпевший находится в реанимационном отделении больницы. По факту произошедшего ведется расследования по статье 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности. Материалы расследования находятся на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре.

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Фото: Прокуратура Москвы