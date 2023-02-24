Пожар в Усть-Луге: шесть человек пострадали, владелец кафе задержан

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Шесть человек получили серьезные ожоги в результате пожара в кафе в поселке Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области вечером 16 февраля. Четверо пострадавших находятся в больницах Кингисеппа и Гатчины, трое из них в реанимации. Еще двоих пациентов с ожогами лица и кистей направили в Гатчинскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

По данным медиков, у пострадавших диагностирован ожоговый шок I–II степени, площадь ожогов достигает 50% поверхности тела. Врачи планируют перевести самых тяжелых пациентов в областной ожоговый центр в Токсово.

Возгорание произошло в двухэтажном здании кафе в квартале Краколье. Огонь распространился на 200 квадратных метров, к тушению привлекли 19 спасателей и семь единиц техники. В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что пожар полностью ликвидирован.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что владелец кафе нарушил правила пожарной безопасности, что привело к пожару и тяжелым травмам посетителей — все они оказались гражданами иностранного государства. Бизнесмен задержан, следствие ходатайствует о его аресте.

Фото: СК РФ по Ленинградской области / Прокуратура Ленинградской области

Видео: пользователь Vera Vera / ВКонтакте