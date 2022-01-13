  1. Главная
Глава СК РФ заинтересован гибелью петербуржца в спортивном клубе
Напомним, 53-летний мужчина утонул в бассейне.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о смерти посетителя спортивного клуба в Петербурге. Напомним, 53-летний мужчина утонул в бассейне на улице Маршала Захарова. 

В момент трагедии на месте отсутствовали дежурный спасатель и медицинские работники. Пострадавшего госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось. Заведено дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. 

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Марины Григорьевны Парастаевой доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: на Московском шоссе водитель из Купчино сбил мужчину насмерть. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

