На Московском шоссе водитель из Купчино сбил мужчину насмерть

В Ленобласти на трассе М-10 "Россия" произошло смертельное ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 25 августа на Московском шоссе возле поселка Ульяновка 45-летний житель Купчино за рулем автомобиля Ford Focus сбил 43-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Владелец машины в этом году пять раз привлекался к ответственности за превышение скорости. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: Piter.TV