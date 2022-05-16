  1. Главная
На Московском шоссе водитель из Купчино сбил мужчину насмерть
Сегодня, 9:38
Владелец машины в этом году пять раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

В Ленобласти на трассе М-10 "Россия" произошло смертельное ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Вечером 25 августа на Московском шоссе возле поселка Ульяновка 45-летний житель Купчино за рулем автомобиля Ford Focus сбил 43-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. 

Владелец машины в этом году пять раз привлекался к ответственности за превышение скорости. Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: женщина и ее сын оказались под колесами "легковушки" в Тосно. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

