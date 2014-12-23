Женщина и ее сын оказались под колесами "легковушки" в Тосно

Мать госпитализировали в больницу, а мальчик находится в шоковом состоянии.

В Тосно в Ленобласти накануне вечером произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, женщина с малолетним сыном переходили проезжую часть по пешеходному переходу. На них наехал легковой автомобиль. Как пишет 78.ru, мать госпитализировали в больницу, а мальчик находится в шоковом состоянии.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

