Женщина и ее сын оказались под колесами "легковушки" в Тосно
Сегодня, 8:49
Мать госпитализировали в больницу, а мальчик находится в шоковом состоянии.

В Тосно в Ленобласти накануне вечером произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

По предварительным данным, женщина с малолетним сыном переходили проезжую часть по пешеходному переходу. На них наехал легковой автомобиль. Как пишет 78.ru, мать госпитализировали в больницу, а мальчик находится в шоковом состоянии. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что трое пострадали и двое погибли в ДТП на трассе под Киришами. Водитель Renault выехал на полосу встречного движения и спровоцировал лобовое столкновение. 

Фото: Piter.TV 

