Сегодня, 16:21
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в петербургском фитнес-клубе

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в фитнес-центре на улице Маршала Захарова. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Предварительно, еще 21 августа посетитель захлебнулся водой, находясь в бассейне. Его госпитализировали в больницу, где наступила гибель. 

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств трагедий и установление лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на территории спортивного клуба. 

Ранее на Piter.TV: в лесу возле деревни Большой Двор найдены человеческие останки. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

