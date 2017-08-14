Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в петербургском фитнес-клубе

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в фитнес-центре на улице Маршала Захарова. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Предварительно, еще 21 августа посетитель захлебнулся водой, находясь в бассейне. Его госпитализировали в больницу, где наступила гибель.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств трагедий и установление лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на территории спортивного клуба.

Ранее на Piter.TV: в лесу возле деревни Большой Двор найдены человеческие останки.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу