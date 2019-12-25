По Неве под разводным мостом проплыла огромная утка

Дизайнер порассуждал, зачем в городе разводные мосты.

Петербургский дизайнер Вадим Соловьев рассказал в своем Instagram для чего же именно в Северной столице разводят мосты

А зачем вообще нужны разводные мосты? "Для прохода под ними кораблей и прочих плавательных средств, конечно!" — ответит тот, кто никогда не бывал в Петербурге. Но мы то с вами знаем, что разводные мосты Питера предназначены, в первую очередь, для удобства передвижения гигантских гм-уток по руслу Невы. Вадим Соловьев

Дизайнер уточнил, что если кто-то не доверяет такой версии, то пускай обратит внимание, что начало и конец навигации в городе как раз совпадает с прилетом и отлетом птиц. Также Вадим Соловьев посетовал на то, что проплывающих под поднятыми мостами больших кораблей он так за всю жизнь и не видел ни разу.

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Фото: Instagram/ solovyewadim