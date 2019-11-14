В Петербурге памятнику Ленину "вернули" исторический вид

Теперь Ленин держит удочку с пойманным на нее лещом.

В Петербурге около Финляндского вокзала памятнику Ленину вернули его исторический облик. Своей новой работой с подписчиками поделился петербургский дизайнер Вадим Соловьев.

Мало кто помнит, но изначально памятник назывался "Дедушка Ленин ловит увесистого леща в акватории Невы". Знатоки, конечно, утверждают, что это вовсе не лещ. У леща плавники другие. Вадим Соловьев, дизайнер

Подписчики дизайнера с юмором отнеслись к таким изменениям.

Ранее в небе над Петербургом заметили миграцию грави-скатов.

Фото: Instagram/ solovyewadim