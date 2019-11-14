В Петербурге памятнику Ленину "вернули" исторический вид

В Петербурге около Финляндского вокзала памятнику Ленину вернули его исторический облик. Своей новой работой с подписчиками поделился петербургский дизайнер Вадим Соловьев.
Мало кто помнит, но изначально памятник назывался "Дедушка Ленин ловит увесистого леща в акватории Невы". Знатоки, конечно, утверждают, что это вовсе не лещ. У леща плавники другие.
Вадим Соловьев, дизайнер
Подписчики дизайнера с юмором отнеслись к таким изменениям.
Ранее в небе над Петербургом заметили миграцию грави-скатов.
Фото: Instagram/ solovyewadim
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