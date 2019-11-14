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В Петербурге памятнику Ленину "вернули" исторический вид
Сегодня, 12:56
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nastya960

В Петербурге памятнику Ленину "вернули" исторический вид

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Теперь Ленин держит удочку с пойманным на нее лещом.

В Петербурге около Финляндского вокзала памятнику Ленину вернули его исторический облик. Своей новой работой с подписчиками поделился петербургский дизайнер Вадим Соловьев. 

Мало кто помнит, но изначально памятник назывался "Дедушка Ленин ловит увесистого леща в акватории Невы". Знатоки, конечно, утверждают, что это вовсе не лещ. У леща плавники другие. 

Вадим Соловьев, дизайнер

Подписчики дизайнера с юмором отнеслись к таким изменениям.

Ранее в небе над Петербургом заметили миграцию грави-скатов.

Фото: Instagram/ solovyewadim

 

Теги: дизайнер, ленин
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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