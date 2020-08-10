Своей новой работой с подписчиками поделился дизайнер Вадим Соловьев.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в небе над Петербургом заметили миграцию грави-скатов. Своей новой работой с подписчиками поделился дизайнер Вадим Соловьев. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте художника.

Миграция грави-скатов — явление знакомое с детства каждому петербуржцу. Для нас это что-то вроде сезонного коммунального чп. Как завалы снега зимой, как отключение горячей воды летом. Этим августом скаты пролетают особенно низко, что, конечно, доставляет массу неудобств жителям верхних этажей панельных домов. Но что поделаешь – природа. Вадим Соловьев

Петербуржцы в комментариях пошутили, что если скаты летят низко, значит зима будет холодной.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на этой неделе похолодает до плюс 11 градусов.

Видео:solovyewadim/instagram