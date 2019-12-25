К выходным вновь немного потеплеет, воздух прогреется до плюс 22 градусов.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в Петербурге на этой неделе похолодает до плюс 11 градусов. Об этом сообщает ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, с понедельника по четверг в Северной столице ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, в субботу на Петербург обрушится гроза.

В ближайшие три дня столбики термометра опустятся до плюс 16 градусов, а ночью до 11 градусов со знаком плюс. Однако к выходным в городе вновь воздух прогреется до +22 градусов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 10 августа ожидается облачность и до +23 градусов.

Фото:pixabay