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В Петербурге на этой неделе похолодает до плюс 11 градусов
Сегодня, 9:03
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на этой неделе похолодает до плюс 11 градусов

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К выходным вновь немного потеплеет, воздух прогреется до плюс 22 градусов.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в Петербурге на этой неделе похолодает до плюс 11 градусов. Об этом сообщает ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, с понедельника по четверг в Северной столице ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, в субботу на Петербург обрушится гроза. 

В ближайшие три дня столбики термометра опустятся до плюс 16 градусов, а ночью до 11 градусов со знаком плюс. Однако к выходным в городе вновь воздух прогреется до +22 градусов. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 10 августа ожидается облачность и до +23 градусов.

Фото:pixabay

Теги: погода спб, похолодание в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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