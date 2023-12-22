С начала зимы в Петербурге утилизировано 2,5 миллиона кубометров снега

Утилизация снега позволила значительно сократить количество засоров на канализационных сетях.

С начала зимнего сезона в Петербурге утилизировано 2,5 миллиона кубометров снега, сообщили в городском Водоканале.

К 1 февраля снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты города утилизировали 2 млн 514 тысяч кубометров снежных масс. Это почти в два раза больше, чем 1 февраля 2023 года. Тогда на пункты поступило 1 млн 312 тысяч кубометров снега, вывезенного с городских улиц и дворов.

За прошедшие сутки пункты приняли 36 тысяч кубометров. Рекордсменом по-прежнему остается ССП на Мебельной улице. Там за сутки было принято 6185 кубометров. За сезон 2023-2024 годов пункт принял 336 тысяч кубометров снега.

Утилизация снега позволила значительно сократить количество засоров на канализационных сетях. Раньше весь объем растаявшего снега вместе с песком, мусором и реагентами попадал напрямую в канализацию. На снегоплавильных пунктах песок и мусор осаждаются в отстойниках и в дальнейшем вывозятся на полигоны для утилизации, не засоряя канализацию.

Ранее стало известно, что предприятия энергетического комплекса Северной столицы закупили более 300 единиц спецтехники для обслуживания инженерных сетей.

Видео: Водоканал