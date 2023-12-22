Предприятия энергокомплекса Петербурга получили более 300 единиц спецтехники

Наиболее значимыми приобретениями стала 101 единица автотранспорта, включая уникальный вакуумный экскаватор Dino City.

Предприятия энергетического комплекса Северной столицы закупили более 300 единиц спецтехники для обслуживания инженерных сетей. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Наиболее значимыми приобретениями стала 101 единица автотранспорта, включая уникальный вакуумный экскаватор Dino City. Эта компактная маневренная установка будет использоваться специалистами при ремонте теплосетей в условиях плотной застройки. Кроме того, компания "Теплосеть Санкт-Петербурга" закупила 18 единиц техники, включая автокран, грузопассажирские фургоны аварийной и спасательной службы, автоэвакуатор и другие.

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в прошлом году появилось 138 новых машин: аварийные фургоны-мастерские, прицепы-цистерны, автокраны, тягачи и другая техника. Также компания "Ленсвет" пополнила свой автопарк современной спецтехникой для обслуживания сетей наружного освещения – 23 новые машины российского производства. ПАО "Россети Ленэнерго" было приобретено 32 единицы спецтехники, включающие передвижные мастерские, автогидроподъемники, снегоболотоходы и бурильно-крановые машины.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция более 4 километров теплосетей стартовала в Пушкине.

Фото: Правительство Петербурга