Предприятия энергокомплекса Петербурга получили более 300 единиц спецтехники

Предприятия энергетического комплекса Северной столицы закупили более 300 единиц спецтехники для обслуживания инженерных сетей. Об этом информирует пресс-служба Смольного.
Наиболее значимыми приобретениями стала 101 единица автотранспорта, включая уникальный вакуумный экскаватор Dino City. Эта компактная маневренная установка будет использоваться специалистами при ремонте теплосетей в условиях плотной застройки. Кроме того, компания "Теплосеть Санкт-Петербурга" закупила 18 единиц техники, включая автокран, грузопассажирские фургоны аварийной и спасательной службы, автоэвакуатор и другие.
В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в прошлом году появилось 138 новых машин: аварийные фургоны-мастерские, прицепы-цистерны, автокраны, тягачи и другая техника. Также компания "Ленсвет" пополнила свой автопарк современной спецтехникой для обслуживания сетей наружного освещения – 23 новые машины российского производства. ПАО "Россети Ленэнерго" было приобретено 32 единицы спецтехники, включающие передвижные мастерские, автогидроподъемники, снегоболотоходы и бурильно-крановые машины.
Ранее мы сообщили о том, что реконструкция более 4 километров теплосетей стартовала в Пушкине.
Фото: Правительство Петербурга
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